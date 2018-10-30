Умер создатель мультика "Остров сокровищ" Давид Черкасский
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На 87-м году жизни умер известный украинский мультипликатор, создатель мультиков "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля" Давид Черкасский. Об этом на своей странице в Facebook написал композитор Владимир Быстряков, передает УНН.
".... и что же за год такой проклятый?! Час назад Давид Черкасский ... светлая память!» - написал Владимир Быстряков.
Напомним, Давид Черкасский родился 23 августа 1932 года.
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Известный украинский режиссер-мультипликатор, художник-мультипликатор, сценарист. Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины.
Среди самых известных его работ: "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ", "Новые приключения Капитана Врунгеля", а также серия мультиков про казаков.