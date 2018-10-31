Умер писатель Богдан Жолдак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня умер украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак. Об этом написал на своей странице в Facebook член Национального союза писателей Украины Василий Трубай, передает УНН.
"Сегодня 16:10 умер Богдан Жолдак...", - написал он.
Богдан Жолдак является членом Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины.
Написал ряд рассказов, среди которых: "Нет", "На небе", "Яблоки из райского сада", "Отблески". Является автором ряда сценариев.
Работал ведущим на нескольких украинских телеканалах.
Напомним, 30 октября на 87-м году жизни умер известный украинский мультипликатор, создатель мультиков "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля", Давид Черкасский.