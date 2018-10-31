Умер писатель Богдан Жолдак

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 21473 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110102 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156904 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148951 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129382 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174802 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер писатель Богдан Жолдак

Умер писатель Богдан Жолдак

Киев  •  УНН

 • 15109 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня умер украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак. Об этом написал на своей странице в Facebook член Национального союза писателей Украины Василий Трубай, передает УНН.

"Сегодня 16:10 умер Богдан Жолдак...", - написал он.

Богдан Жолдак является членом Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов Украины.

Написал ряд рассказов, среди которых: "Нет", "На небе", "Яблоки из райского сада", "Отблески". Является автором ряда сценариев.

Работал ведущим на нескольких украинских телеканалах.

Напомним, 30 октября на 87-м году жизни умер известный украинский мультипликатор, создатель мультиков "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля", Давид Черкасский.

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