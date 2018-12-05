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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Умер украинский актер Рушковский

Киев • УНН

 • 25232 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сегодня в одной из больниц скончался украинский театральный и киноактер Николай Рушковский. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис в Facebook, передает УНН.

Умер украинский актер Рушковский

"Был в больнице, но мечтал выйти на сцену и снова сыграть Фирса ... Николай Рушковский (1925-2018). Светлая память ... ", - написал критик.

Николай Николаевич Рушковский - советский и украинский актер театра и кино, театральный педагог. Народный артист УССР (1969). Лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко (1983). Играл в театре им. Леси Украинки в Киеве. Также актер был ветераном Великой Отечественной войны.

Снимался в фильмах: "Рожденные бурей" (1957, Заремба), "Хочу верить" (1965), "Город с утра до полуночи", "Такая она, игра" (1978), "Утреннее шоссе" (1988, Серафим), "Долой стыд!" (1994), "Миф об идеальном мужчине. Детектив от Татьяны Устиновой" (2005), "Осенние цветы" (2009) и др.

Преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства им. Карпенко-Карого. Среди учеников Рушковского были известные украинские актеры: Лев Сомов, Игорь Антонов, Дмитрий Суржиков, Ольга Сумская, Артем Емцов и др.

Один из основателей театральной премии "Киевская пектораль", Нового драматического театра на Печерске, Мастерской театрального искусства "Созвездие".

Член Национального союза театральных деятелей Украины.

25 ноября Николай Рушковский получил травму бедра в результате падения во время спектакля "Насмешливое мое счастье", где сыграл брата Чехова.

Напомним, 10 ноября после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.

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