Померла відома українська акторка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова. Про це йдеться у повідомленні Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, передає УНН.
"Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова", - йдеться у повідомленні.
У театрі зазначили, що глибоко сумують з приводу передчасної смерті "чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом".
"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював із Юлією Волчковою. Інформація про дату, час та місце прощання уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Довідка: Юлія Волчкова народилась 29 серпня 1974.
У 1995 закінчила Київський державний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого (курс народного артиста України М. Рушковського). З 1995 — акторка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
09.11.2015 року присвоєно звання заслужений артист України.
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