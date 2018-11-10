Померла відома українська акторка

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова. Про це йдеться у повідомленні Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, передає УНН.

"Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова", - йдеться у повідомленні.

У театрі зазначили, що глибоко сумують з приводу передчасної смерті "чарівної жінки з дивовижною енергетикою та мистецьким хистом".

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював із Юлією Волчковою. Інформація про дату, час та місце прощання уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Юлія Волчкова народилась 29 серпня 1974.

У 1995 закінчила Київський державний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого (курс народного артиста України М. Рушковського). З 1995 — акторка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

09.11.2015 року присвоєно звання заслужений артист України.

Нагадаємо, на 87-му році життя помер відомий український мультиплікатор, творець мультиків "Острів скарбів" та "Пригоди капітана Врунгеля", Давид Черкаський.

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