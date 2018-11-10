Померла відома українська акторка

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова. Про це йдеться у повідомленні Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, передає УНН.