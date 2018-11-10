Умерла известная украинская актриса

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106860 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113753 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151386 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145621 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137005 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128472 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172007 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умерла известная украинская актриса

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом говорится в сообщении Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, передает УНН.

"Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти "волшебной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом".

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой. Информация о дате, времени и месте прощания уточняется", - говорится в сообщении.

Справка: Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года.

В 1995 года окончила Киевский государственный институт им. И. К. Карпенко-Карого (курс народного артиста Украины Н. Рушковского). С 1995 - актриса Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

09.11.2015 года присвоено звание заслуженный артист Украины.

Напомним, на 87-м году жизни умер известный украинский мультипликатор, создатель мультиков "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля" Давид Черкасский.

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