Умерла известная украинская актриса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Об этом говорится в сообщении Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, передает УНН.
"Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова", - говорится в сообщении.
В театре отметили, что глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти "волшебной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом".
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой. Информация о дате, времени и месте прощания уточняется", - говорится в сообщении.
Справка: Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года.
В 1995 года окончила Киевский государственный институт им. И. К. Карпенко-Карого (курс народного артиста Украины Н. Рушковского). С 1995 - актриса Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
09.11.2015 года присвоено звание заслуженный артист Украины.
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