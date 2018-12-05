Помер український актор Рушковський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні в одній із лікарень помер український театральний і кіноактор Микола Рушковський. Про це повідомив театральний критик Олег Вергеліс у Facebook, передає УНН.
“Був у лікарні, але мріяв вийти на сцену і знову зіграти Фірса... Микола Рушковський (1925-2018). Світла пам’ять...”, — написав критик.
Микола Миколайович Рушковський — радянський і український актор театру і кіно, театральний педагог. Народний артист УРСР (1969). Лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка (1983). Грав у театрі ім. Лесі Українки в Києві. Також актор був ветераном Великої вітчизняної війни.
Знімався у фільмах: “Народжені бурею” (1957, Заремба), “Хочу вірити” (1965), “Місто з ранку до опівночі”, “Така вона, гра” (1978), “Ранкове шосе” (1988, Серафім), “Геть сором!” (1994), “Міф про ідеального чоловіка. Детектив від Тетяни Устинової” (2005), “Осінні квіти” (2009) та ін.
Викладав у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого. Серед учнів Рушковського були відомі українські актори: Лев Сомов, Ігор Антонов, Дмитро Суржиков, Ольга Сумська, Артем Ємцов та ін.
Один із засновників театральної премії “Київська пектораль”, Нового драматичного театру на Печерську, Майстерні театрального мистецтва “Сузір’я”.
Член Національної спілки театральних діячів України.
25 листопада Микола Рушковський зазнав травми стегна внаслідок падіння під час вистави “Насмішкувате моє щастя”, де зіграв брата Чехова.
Нагадаємо, 10 листопада після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова.