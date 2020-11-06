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13:25 • 69226 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 83936 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102073 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Умер сатирик Михаил Жванецкий

Умер сатирик Михаил Жванецкий

Киев  •  УНН

 • 23064 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Умер известный писатель-сатирик, юморист Михаил Жванецкий. Такую информацию подтвердил российским СМИ его концертный директор Олег Сташкевич, передает УНН.

"Я могу только подтвердить - он умер", - сказал Олег Сташкевич в частности российскому агентству ТАСС.

Так, Жванецкий ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был известный писатель юморист, народный артист Украины.

В начале октября сообщалось, что он завершил свою концертную деятельность из-за плохого самочувствия.

Так, российский ресурс "360" сообщает со ссылкой на его друга, журналиста Владимира Познера, что у Жванецкого "была болезнь". Вдаваться в подробности журналист не стал.

Напомним, в марте 2019 года ОО "Национальный люстрационный комитет" обратилась в Службу безопасности Украины с требованием запрета въезда для писателя-юмориста Михаила Жванецкого на территорию Украины, "из-за его антиукраинской позиции".

Напомним, президент РФ Владимир Путин награждал народного артиста Украины Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Соответствующий указ был издан в феврале 2019-го.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий был удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012 году - России. Был основателем и художественным руководителем Московского театра миниатюр с 1988 года.

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