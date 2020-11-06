Умер сатирик Михаил Жванецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Умер известный писатель-сатирик, юморист Михаил Жванецкий. Такую информацию подтвердил российским СМИ его концертный директор Олег Сташкевич, передает УНН.
"Я могу только подтвердить - он умер", - сказал Олег Сташкевич в частности российскому агентству ТАСС.
Так, Жванецкий ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был известный писатель юморист, народный артист Украины.
В начале октября сообщалось, что он завершил свою концертную деятельность из-за плохого самочувствия.
Так, российский ресурс "360" сообщает со ссылкой на его друга, журналиста Владимира Познера, что у Жванецкого "была болезнь". Вдаваться в подробности журналист не стал.
Напомним, в марте 2019 года ОО "Национальный люстрационный комитет" обратилась в Службу безопасности Украины с требованием запрета въезда для писателя-юмориста Михаила Жванецкого на территорию Украины, "из-за его антиукраинской позиции".
Напомним, президент РФ Владимир Путин награждал народного артиста Украины Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Соответствующий указ был издан в феврале 2019-го.
Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий был удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012 году - России. Был основателем и художественным руководителем Московского театра миниатюр с 1988 года.