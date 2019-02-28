Путін нагородив народного артиста України Жванецького орденом

"За великий внесок в розвиток вітчизняної культури і мистецтва, багаторічну плідну діяльність нагородити орденом" За заслуги перед Вітчизною "III ступеня Жванецького Михайла Маньевіча" - йдеться в документі.

16 березня запланований авторський концерт Жванецького в Жовтневому палаці в Києві.

Михайло Жванецький народився в Одесі в 1934 році. Він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецького було удостоєно звання народного артиста України, а в 2012 році - Росії. У 2015 році Міністерство культури України внесло його в "білий список" виконавців, що підтримують територіальну цілісність країни і виступають проти агресії. Є засновником і художнім керівником Московського театру мініатюр з 1988 року.