Путин наградил народного артиста Украины Жванецкого орденом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста Украины Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича" - говорится в документе.
16 марта запланирован авторский концерт Жванецкого в Октябрьском дворце в Киеве.
Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий был удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012 году - России. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии. Является основателем и художественным руководителем Московского театра миниатюр с 1988 года.