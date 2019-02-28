Путин наградил народного артиста Украины Жванецкого орденом

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкого Михаила Маньевича" - говорится в документе.

16 марта запланирован авторский концерт Жванецкого в Октябрьском дворце в Киеве.

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкий был удостоен звания народного артиста Украины, а в 2012 году - России. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии. Является основателем и художественным руководителем Московского театра миниатюр с 1988 года.