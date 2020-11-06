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Помер сатирик Михайло Жванецький

Помер сатирик Михайло Жванецький

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький. Таку інформацію підтвердив російським ЗМІ його концертний директор Олег Сташкевич, передає УНН.

"Я можу тільки підтвердити - він помер", - сказав Олег Сташкевич зокрема російському агентству ТАСС.

Так, Жванецький пішов з життя у віці 86 років. Він був відомий письменник гуморист, народний артист України.

На початку жовтня повідомлялося, що він завершив свою концертну діяльність через погане самопочуття.

Так, російський ресурс "360" повідомляє з посиланням на його друга, журналіста Володимира Познера, що у Жванецького "була хвороба". Вдаватися в подробиці журналіст не став.

Нагадаємо, у березні 2019 року ГО "Національний люстраційний комітет" звернулась до Служби безпеки України із вимогою заборони в'їзду для письменника-гумориста Михайла Жванецького на територію України, "через його антиукраїнську позицію".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін нагороджав народного артиста України Михайла Жванецького орденом "За заслуги перед вітчизною" III ступеня. Відповідний указ був виданий у лютому 2019-го.

Михайло Жванецький народився в Одесі в 1934 році. Він був членом спілки письменників СРСР. У 1999 році Жванецького було удостоєно звання народного артиста України, а в 2012 році - Росії. Був засновником і художнім керівником Московського театру мініатюр з 1988 року.

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