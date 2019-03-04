Активісти закликали СБУ заборонити Жванецькому в'їзд в Україну

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КИЇВ. 4 березня. УНН. ГО "Національний люстраційний комітет" звернулась до Служби безпеки України із вимогою заборони в'їзду для письменника-гумориста Михайла Жванецького на територію України, передає УНН із посиланням на повідомлення ГО на сторінці у Facebook.

"Національний Люстраційний Комітет підтримує думку цілого ряду патріотичних організацій України, стосовно вимог відмінити заплановані гастролі відомого письменника-гумориста Михайла Жванецького в Україні та заборонити в'їзд цій особі в Україну на максимально можливий термін, через його антиукраїнську позицію", - йдеться у повідомленні.

Активісти наголошують, що офіційно звернулися до відповідних найвищих посадових осіб держави.

"Сподіваємось на відповідну реакцію та державницьку позицію влади", - йдеться у повідомленні.

Також на сторінці розміщено фрагмент інтерв'ю, в якому Жванецький заявляє, що "...Одеса - це не Росія, Одеса - це НЕ Украіна, Одеса - це Одеса".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 28 лютого нагородив народного артиста України Михайла Жванецького орденом "За заслуги перед вітчизною" III ступеня. Відповідний указ опубліковано в четвер на офіційному порталі правової інформації РФ.

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