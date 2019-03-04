Активисты призвали СБУ запретить Жванецкому въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. ОО "Национальный люстрационный комитет" обратилась в Службу безопасности Украины с требованием запрета въезда для писателя-юмориста Михаила Жванецкого на территорию Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение ОО на странице в Facebook.
"Национальный Люстрационный Комитет поддерживает мнение целого ряда патриотических организаций Украины, относительно требований отменить запланированные гастроли известного писателя-юмориста Михаила Жванецкого в Украине и запретить въезд этому лицу в Украину на максимально возможный срок, из-за его антиукраинской позиции", - говорится в сообщении.
Активисты отмечают, что официально обратились к соответствующим высшим должностным лицам государства.
"Надеемся на соответствующую реакцию и государственную позицию власти", - говорится в сообщении.
Также на странице размещено фрагмент интервью, в котором Жванецкий заявляет, что "... Одесса - это не Россия, Одесса - это НЕ Украина, Одесса - это Одесса".
Напомним, президент РФ Владимир Путин 28 февраля наградил народного артиста Украины Михаила Жванецкого орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации РФ.