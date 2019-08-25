Умер один из раненых сегодня украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые сегодня попали под огонь противника. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-центр Штаба оперативного командования Объединенных сил.
"25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.
К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался", - говорится в сообщении.
Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.
"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, четверо военных попали под вражеский обстрел с начала текущих суток.