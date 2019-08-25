Помер один з поранених сьогодні українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Під час транспортування від отриманих поранень помер один з військових, які сьогодні потрапили під вогонь ворога. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессцентру Штабу Оперативного командування Об’єднаних сил.
“25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення різних ступенів важкості.
На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер”, — йдеться у повідомленні.
Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів.
“Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого”, — повідомили у прес-центрі.
Нагадаємо, четверо військових потрапили під ворожий обстріл з початку поточної доби.