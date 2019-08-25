ООС: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку цієї доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню у зоні операції Об’єднаних сил. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"В районі проведення операції зафіксовано чотири випадки недотримання російсько-окупаційними військами встановленого режиму перемир’я. Двічі противник порушив режим припинення вогню на луганському напрямку і також двічі – на донецькому", - сказав Гуцуляк.
Так, о п’ятій ранку, з напрямку Докучаєвська бойовики відкрили прицільний вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів в бік наших позицій біля Миколаївки.
Далі, о 06:45 ворог цілив з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї в районі Водяного. Вогонь вівся зі сторони н.п. Пікузи.
"Найбільш потужним і тривалим за часом був обстріл, здійснений противником біля с. Південне, що розпочався о 09:00 і тривав рівно годину. Тоді російсько-окупаційні війська застосували практично увесь спектр наявного у них піхотного озброєння, включно зі снайперським. Наші оборонці відкрили влучний вогонь у відповідь, застосувавши чергові піхотні вогневі засоби", - сказав Гуцуляк.
І ще один випадок недотримання окупантами режиму тиші зафіксовано о 09:45 поблизу с. Золоте-4, бойовики били з кулеметів та стрілецької зброї.
"Вже з початку поточної доби, в результаті ранкових перестрілок, на жаль маємо двох поранених військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Наразі вони отримують усю необхідну допомогу", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, 24 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню.