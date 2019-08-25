ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

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КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

"В районе проведения операции зафиксировано четыре случая несоблюдения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Дважды противник нарушил режим прекращения огня на луганском направлении и также дважды - в донецком", - сказал Гуцуляк.

Так, в пять утра, по направлению Докучаевская боевики открыли прицельный огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов в сторону наших позиций у Николаевки.

Далее, в 06:45 враг целился из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия в районе Водяного. Огонь велся со стороны н.п. Пикуза.

"Наиболее мощным и длительным по времени был обстрел, совершенный противником у с. Южное, начавшийся в 09:00 и продолжавшийся ровно час. Тогда российско-оккупационные войска применили практически весь спектр имеющегося у них пехотного вооружения, включая снайперским. Наши защитники открыли точный огонь, применив очередные пехотные огневые средства", - сказал Гуцуляк.

И еще один случай несоблюдения оккупантами режима тишины зафиксировано в 09:45 вблизи с. Золотое-4, боевики били из пулеметов и стрелкового оружия.

"Уже с начала текущих суток, в результате утренних перестрелок, к сожалению имеем двух раненых военнослужащих из состава Объединенных сил. Сейчас они получают всю необходимую помощь", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, 24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

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