ООС: бойовики 5 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. 24 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли:
неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі в неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.
Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано.
Нагадаємо, в районі проведення ООС виявили схрон зі зброєю.