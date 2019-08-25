ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. 24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы:
неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды в неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем,, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.
Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон с оружием.