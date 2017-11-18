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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26462 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46003 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55591 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59729 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52946 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94875 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100328 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 127848 просмотра

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Умер один из основателей группы AC/DC

Умер один из основателей группы AC/DC

Киев  •  УНН

 • 14071 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня скончался один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook, передает УНН.

Малкольм Янг был основателем, автором песен и гитаристом группы AC / DC, которую он основал вместе с братом Ангусом.

"Трудно выразить словами то, что брат значил для меня и какую роль сыграл в моей жизни. Связь, которую мы имели была уникальной и очень особенной. Он оставил после себя огромное наследие, которое будет жить вечно. Малкольм, хорошо выполненная работа", - процитировали слова брата Малькольма Ангуса на странице группы.

Как сообщал УНН, один из основателей американской рок-группы Marilyn Manson , гитарист Скотт Путески, умер в возрасте 49 лет от рака.

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