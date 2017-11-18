Умер один из основателей группы AC/DC

Малкольм Янг был основателем, автором песен и гитаристом группы AC / DC, которую он основал вместе с братом Ангусом.

"Трудно выразить словами то, что брат значил для меня и какую роль сыграл в моей жизни. Связь, которую мы имели была уникальной и очень особенной. Он оставил после себя огромное наследие, которое будет жить вечно. Малкольм, хорошо выполненная работа", - процитировали слова брата Малькольма Ангуса на странице группы.

Как сообщал УНН, один из основателей американской рок-группы Marilyn Manson , гитарист Скотт Путески, умер в возрасте 49 лет от рака.