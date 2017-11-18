Помер один із засновників гурту AC/DC

Малкольм Янг був засновником, автором пісень та гітаристом гурту AC/DC, який він разом із братом Ангусом заснували.

"Важко висловити словами те, що брат означав для мене і яку роль відіграв у моєму житті. Зв'язок, який ми мали був унікальним та дуже особливим. Він залишив по собі величезне насліддя, яке житиме вічно. Малкольме, добре виконана робота", - процитували слова брата Малькольма Анґуса на сторінці гурту.

Як повідомляв УНН, один із засновників американського рок-гурту Marilyn Manson, гітарист Скотт Путескі, помер у віці 49 років від раку.