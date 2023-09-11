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Умер народный артист Украины и экс-нардеп Ян Табачник - журналист

Умер народный артист Украины и экс-нардеп Ян Табачник - журналист

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни скончался народный артист и бывший нардеп Ян Табачник. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“... После 20 часов вечера 11 сентября 2023 года, в Тель-Авиве, в больнице, на 79-м году жизни почил в Бозе Ян Табачник...”, — написал Маслий.

Детали

По его словам, последние два года Табачник боролся с раком лёгких и прошёл лечение в частной клинике Израиля в Тель-Авиве, где получил более 100 сеансов химиотерапии и облучения.

Журналист добавил, что похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве.

Справка

Ян Петрович Табачник — аккордеонист и политик, народный артист Украины. Генеральный продюсер и ведущий Международного телевизионного проекта “Имею честь пригласить”, основатель фестивалей-конкурсов “Владимир Крайнев приглашает” и AccoHoliday, президент Высшей лиги мэтров мирового аккордеона.

Был депутатом нескольких созывов, избирался в ВР от “Партии регионов”.

Украинские Национальные Новости

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