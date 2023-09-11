Помер народний артист України та екснардеп Ян Табачник - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя помер народний артист та колишній нардеп Ян Табачник. Про це повідомив журналіст Михайло Маслій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“... Після 20 години вечора 11 вересня 2023, у Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя спочив у Бозі Ян Табачник...”, — написав Маслій.
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За його словами, останні два роки Табачник боровся з раком легенів і пройшов лікування у приватній клініці Ізраїлю в Тель-Авіві, де отримав понад 100 сеансів хіміотерапії та опромінення.
Журналіст додав, що поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві.
Довідка
Я́н Петрович Табачник — акордеоніст і політик, народний артист України. Генеральний продюсер та ведучий Міжнародного телевізійного проєкту “Маю честь запросити”, засновник фестивалів-конкурсів “Володимир Крайнєв запрошує” та AccoHoliday, президент Вищої ліги метрів світового акордеона.
Був депутататом кількох скликань, обирався до ВР від “Партії Регіонів”.