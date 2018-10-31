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Умер народный артист Украины Эдуард Митницкий

Умер народный артист Украины Эдуард Митницкий

Киев  •  УНН

 • 14680 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Киеве, в возрасте 87 лет, скончался Народный артист Украины, художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Эдуард Митницкий. Об этом сообщается на сайте театра, передает УНН.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни основатель и бессменный художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, выдающийся режиссер и педагог, народный артист Украины, профессор Эдуард Маркович Митницкий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся Мастером", - говорится в сообщении.

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В театре добавили, что о дате и времени прощания с народным артистом Украины будет сообщено дополнительно.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти художника.

Справка: Эдуард Митницкий родился 4 августа 1931

Окончил Киевский педагогический институт (1956) и Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (1964), где с 1993 г.. его профессор.

Работал в театрах Рязани, Киева.

1973-1975 - художественный руководитель Киевского театра оперетты.

С 1994 года - художественный руководитель Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Напомним, 30 октября, на 87-м году жизни умер известный украинский мультипликатор, создатель мультиков "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля" Давид Черкасский.

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