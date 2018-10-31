Помер народний артист України Едуард Митницький

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві, у віці 87 років, помер Народний артист України, художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький. Про це повідомляється на сайті театру, передає УНН.