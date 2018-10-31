Помер народний артист України Едуард Митницький
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві, у віці 87 років, помер Народний артист України, художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький. Про це повідомляється на сайті театру, передає УНН.
“З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя засновник та незмінний художній керівник Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, видатний режисер та педагог, народний артист України, професор Едуард Маркович Митницький. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, розділяємо скорботу усіх, хто знав або працював із видатним Майстром”, — йдеться у повідомлені.
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У театрі додали, що про дату та час прощання з народним артистом України буде повідомлено додатково.
Поки невідомо, що стало причиною смерті митця.
Довідка: Едуард Митницький народився 4 серпня 1931
Закінчив Київський педагогічний інститут (1956) та Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (1964), де з 1993 р. його професор.
Працював у театрах Рязані, Києва.
1973–1975 — художній керівник Київського театру оперети.
З 1994 року — художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.
Нагадаємо, 30 жовтня, на 87-му році життя помер відомий український мультиплікатор, творець мультиків “Острів скарбів” та “Пригоди капітана Врунгеля”, Давид Черкаський.