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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69400 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91861 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114400 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149572 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198160 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194620 просмотра

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Умер чемпион мира по футболу Паоло Росси

Умер чемпион мира по футболу Паоло Росси

Киев  •  УНН

 • 16918 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает газета La Gazzetta dello Sport, передает УНН.

Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил награду “Золотой мяч” как лучший футболист Европы.

В течение карьеры Росси представлял итальянские “Ювентус”, “Комо”, “Виченцу”, “Милан” и “Верону”, провел 340 матчей, в которых забил 134 гола.

В составе “Ювентуса” стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). За сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.

Напомним, 25 ноября на 61-м году жизни умер Диего Марадона. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти спортсмена стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Украинские Национальные Новости

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