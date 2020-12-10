Умер чемпион мира по футболу Паоло Росси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает газета La Gazzetta dello Sport, передает УНН.
Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил награду “Золотой мяч” как лучший футболист Европы.
В течение карьеры Росси представлял итальянские “Ювентус”, “Комо”, “Виченцу”, “Милан” и “Верону”, провел 340 матчей, в которых забил 134 гола.
В составе “Ювентуса” стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). За сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.
Напомним, 25 ноября на 61-м году жизни умер Диего Марадона. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти спортсмена стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы.