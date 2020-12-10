Помер чемпіон світу з футболу Паоло Россі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Колишній футболіст збірної Італії з футболу Паоло Россі помер у віці 64 років. Про це повідомляє газета La Gazzetta dello Sport, передає УНН.
Россі є чемпіоном світу 1982 року в складі збірної Італії і кращим бомбардиром того турніру. У тому ж році він отримав нагороду “Золотий м’яч” як кращий футболіст Європи.
Протягом кар’єри Россі представляв італійські “Ювентус”, “Комо”, “Виченцу”, “Мілан” і “Верону”, провів 340 матчів, в яких забив 134 голи.
У складі “Ювентуса” став володарем Кубка європейських чемпіонів 1985 року, Кубка володарів кубків (1984), а також переможцем чемпіонату (1981/82, 1983/84) і Кубка Італії (1983). За збірну Італії Россі провів 48 матчів і забив 20 голів.
Нагадаємо, 25 листопада на 61-му році життя помер Дієго Марадона. Прибулі лікарі швидкої допомоги не змогли його врятувати. За даними аргентинських ЗМІ, причиною смерті спортсмена стало порушення роботи серцево-судинної системи.