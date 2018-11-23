Умер автор слов к маршу "Прощание славянки"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100605 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106728 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142387 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139243 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133702 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127066 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166645 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117995 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145369 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер автор слов к маршу "Прощание славянки"

Умер автор слов к маршу "Прощание славянки"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В России на 89-м году жизни умер поэт Аркадий Федотов, который написал слова к известному маршу "Прощание славянки". Об этом сообщает министерство культуры Хабаровского края, передает УНН.

Поэт ушел из жизни 19 ноября 2018 года в Хабаровске.

Отметим, Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве. В начале 1930-х годов его семья переехала в Хабаровск.

Самая известная его песня — на мелодию марша “Прощание славянки”. Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году.

Кроме того, ему принадлежат сборники стихов “Пора багульника”, “Река времени”, “Наполним песнями сердца” и др.

Прощание с поэтом состоится 26 ноября в Хабаровске.

Как сообщал УНН, на 79-м году жизни скончался украинский писатель и переводчик Виктор Шовкун.

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