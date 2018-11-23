Умер автор слов к маршу "Прощание славянки"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В России на 89-м году жизни умер поэт Аркадий Федотов, который написал слова к известному маршу "Прощание славянки". Об этом сообщает министерство культуры Хабаровского края, передает УНН.
Поэт ушел из жизни 19 ноября 2018 года в Хабаровске.
Отметим, Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве. В начале 1930-х годов его семья переехала в Хабаровск.
Самая известная его песня — на мелодию марша “Прощание славянки”. Слова к этой мелодии им были написаны в 1965 году.
Кроме того, ему принадлежат сборники стихов “Пора багульника”, “Река времени”, “Наполним песнями сердца” и др.
Прощание с поэтом состоится 26 ноября в Хабаровске.
Как сообщал УНН, на 79-м году жизни скончался украинский писатель и переводчик Виктор Шовкун.