Помер автор слів до маршу "Прощання слов'янки"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Росії на 89-му році життя помер поет Аркадій Федотов, який написав слова до відомого маршу "Прощання слов'янки". Про це повідомляє міністерство культури Хабаровського краю, передає УНН.
Поет пішов із життя 19 листопада 2018 року в Хабаровську.
Відзначимо, Аркадій Федотов народився в 1930 році в Києві. На початку 1930-х років його сім'я переїхала до Хабаровська.
Найвідоміша його пісня - на мелодію маршу "Прощання слов'янки". Слова до цієї мелодії їм були написані в 1965 році.
Крім того, йому належать збірки віршів "Пора багульника", "Ріка часу", "Наповнимо піснями серця" та ін.
Прощання з поетом відбудеться 26 листопада в Хабаровську.
Як повідомляв УНН, на 79-му році життя помер український письменник і перекладач Віктор Шовкун.