Пользователи жалуются на сбой в Messenger: о каких проблемах сообщают
Киев • УНН
Сервис Downdetector зафиксировал проблемы в работе Facebook Messenger 11 февраля после 8:30. 91% пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений, также есть проблемы с приложением и голосовыми функциями.
В сети сообщают о сбое в работе Facebook Messenger, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пишет УНН.
Детали
Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений (91%).
Еще 6% испытывают проблемы с приложением, а 3% - с голосовыми.
О сбоях начали сообщать после 8:30 11 февраля, в украинском сегменте на сайте сервиса Downdetector о проблемах сообщили после 9:30. Пик пришелся на 9:39.
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