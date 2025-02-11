Користувачі скаржаться на збій у Messenger: про які проблеми повідомляють
Київ • УНН
Сервіс Downdetector зафіксував проблеми в роботі Facebook Messenger 11 лютого після 8:30. 91% користувачів скаржаться на неможливість надсилання повідомлень, також є проблеми з додатком та голосовими функціями.
У мережі повідомляють про збій у роботі Facebook Messenger, свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, пише УНН.
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Найчастіше користувачі скаржаться на проблеми з надсиланням повідомлень (91%).
Ще 6% відчувають проблеми з додатком, а 3% - з голосовими.
Про збої почали повідомляти після 8:30 11 лютого, в українському сегменті на сайті сервісу Downdetector про проблеми повідомили після 9:30. Пік припав на 9:39.
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