Користувачі скаржаться на збій у Messenger: про які проблеми повідомляють

У мережі повідомляють про збій у роботі Facebook Messenger, свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, пише УНН.

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Найчастіше користувачі скаржаться на проблеми з надсиланням повідомлень (91%).

Ще 6% відчувають проблеми з додатком, а 3% - з голосовими.

Про збої почали повідомляти після 8:30 11 лютого, в українському сегменті на сайті сервісу Downdetector про проблеми повідомили після 9:30. Пік припав на 9:39.

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