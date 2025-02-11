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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129080 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187820 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151315 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141331 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118935 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108549 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147419 перегляди

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Користувачі скаржаться на збій у Messenger: про які проблеми повідомляють

Користувачі скаржаться на збій у Messenger: про які проблеми повідомляють

Київ • УНН

 • 25317 перегляди

Сервіс Downdetector зафіксував проблеми в роботі Facebook Messenger 11 лютого після 8:30. 91% користувачів скаржаться на неможливість надсилання повідомлень, також є проблеми з додатком та голосовими функціями.

У мережі повідомляють про збій у роботі Facebook Messenger, свідчать дані сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів, пише УНН.

Деталі

Найчастіше користувачі скаржаться на проблеми з надсиланням повідомлень (91%).

Ще 6% відчувають проблеми з додатком, а 3% - з голосовими.

Про збої почали повідомляти після 8:30 11 лютого, в українському сегменті на сайті сервісу Downdetector про проблеми повідомили після 9:30. Пік припав на 9:39.

PlayStation Network відновив роботу після масштабного 24-годинного збою09.02.25, 10:52 • 30595 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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