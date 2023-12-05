Пользователи PlayStation жалуются на блокировку учетных записей без предупреждений и объяснений
Киев • УНН
Пользователи PlayStation сообщают о непонятных блокировках учетных записей, потере доступа к приобретенным играм. Sony публично не комментирует эту проблему.
Геймеры PlayStation сообщают о блокировке доступа к своим учетным записям и играм на PS4 и PS5 без каких-либо четких причин. Об этом сообщает TheVerge, пишет УНН.
Детали
Многие пользователи PlayStation Network сообщили в понедельник, что их учетные записи были неожиданно приостановлены навсегда.
Эта учетная запись навсегда приостановлена в PlayStation Network из-за нарушения Условий обслуживания PlayStation Network и Пользовательского соглашения,
Один из пользователей пожаловался о получении аналогичного сообщения, а просмотр учетных записей PlayStation в Facebook и Instagram показывает десятки людей, получивших подобные сообщения за последние несколько часов.
Как отмечает издание, некоторые из тех, кто получил эти приостановки, разумеется, расстроены, поскольку они, возможно, потратили много денег на цифровые игры PlayStation, к которым они больше не имеют доступа.
Sony публично не признала проблему. На странице поддержки Sony относительно "важных сообщений" PlayStation нет ничего о каких-либо проблемах, и компания не опубликовала их в своих социальных учетных записях PlayStation или Ask PlayStation на X (ранее Twitter).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цукерберг объяснил, претерпят ли изменения соцсети от Facebook
Пользователи PlayStation жалуются на блокировку учетных записей без предупреждений и объяснений
Пользователи PlayStation сообщают о непонятных блокировках учетных записей, потере доступа к приобретенным играм. Sony публично не комментирует эту проблему.
Саммит Китай-ЕС запланирован в Пекине: обсудят стратегические и экономические вопросы
Китай и ЕС обсудят стратегические и глобальные экономические вопросы на саммите в Пекине.
Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров
Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 в 2025 году, что подтвердили министры обороны Рустем Умеров и Людвин Дедондер, и сейчас идет подготовка к оснащению и обучению.
Армия рф обстреляла Херсон: известно о двух погибших и раненом
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего двое гражданских погибли и один получил ранения.
россия испытывает нехватку рабочей силы из-за войны в Украине - ISW
россия сталкивается с дефицитом рабочей силы, который может достичь четырех миллионов к 2030 году из-за последствий агрессии рф в Украине, что оказывает давление на заработную плату и сдерживает иностранные инвестиции, согласно данным Института мировой экономики. Привлекательность российских компаний для инвесторов находится под угрозой из-за этих трудовых проблем.
G7+ и Украина начали партнерство в сфере чистой энергетики на COP28
На саммите COP28 G7+ и Украина начали партнерство для устойчивого восстановления и реконструкции энергетической системы Украины, к которому присоединились новые участники, такие как IFC и IRENA.
Ночная атака рф: повреждения получили Донетчина, Херсонщина и Харьковщина - глава МВД
Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях, вызвав разрушения. Есть пострадавшие.
Армия рф утром атаковала дронами Львовскую область, есть повреждения
Российская армия атаковала объект инфраструктуры во Львовской области с помощью беспилотников в 4 часа утра, вызвав пожар с незначительными повреждениями, но без жертв.
Движение грузовиков на границе со Словакией разблокировано
Движение грузовиков через словацко-украинскую границу возобновилось после того, как накануне закончилась блокада, и сейчас на границе в очереди стоят 625 грузовиков.
Оккупанты ночью ударили "шахедами" по Харьковщине: один человек ранен, поврежден дом культуры
Российские войска атаковали Харьковскую область с помощью беспилотников, ранив одного человека и повредив культурный центр и несколько домов. Более 20 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам в течение дня.