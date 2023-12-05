Пользователи PlayStation жалуются на блокировку учетных записей без предупреждений и объяснений

Геймеры PlayStation сообщают о блокировке доступа к своим учетным записям и играм на PS4 и PS5 без каких-либо четких причин. Об этом сообщает TheVerge, пишет УНН.

Детали

Многие пользователи PlayStation Network сообщили в понедельник, что их учетные записи были неожиданно приостановлены навсегда.

Эта учетная запись навсегда приостановлена в PlayStation Network из-за нарушения Условий обслуживания PlayStation Network и Пользовательского соглашения, - говорится в сообщении.

Один из пользователей пожаловался о получении аналогичного сообщения, а просмотр учетных записей PlayStation в Facebook и Instagram показывает десятки людей, получивших подобные сообщения за последние несколько часов.

Как отмечает издание, некоторые из тех, кто получил эти приостановки, разумеется, расстроены, поскольку они, возможно, потратили много денег на цифровые игры PlayStation, к которым они больше не имеют доступа.

Sony публично не признала проблему. На странице поддержки Sony относительно "важных сообщений" PlayStation нет ничего о каких-либо проблемах, и компания не опубликовала их в своих социальных учетных записях PlayStation или Ask PlayStation на X (ранее Twitter).



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