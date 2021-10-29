Цукерберг пояснив, чи зазнають змін соцмережі від Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На заході Facebook Connect американська корпорація офіційно змінила свою назву. Глава соцмережі Марк Цукерберг уперше публічно виступив, пояснивши, чи зачепить зміна назви інші соцмережі від Facebook, пише УНН.
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“Наш бренд так пов’язаний із Facebook, соцмережею, але ми вже не лише вона. Настав час вибрати новий бренд для всього, чим ми займаємось і що ми робимо. З сьогоднішнього дня наша компанія називається Meta” — сказав Цукерберг.
Деталі
Цукерберг пояснив, як іменуватимуться послуги компанії. Ніякі назви не змінюються: соцмережа Facebook, месенджер WhatsApp та фотосервіс Instagram залишаться тими самими. Однак тепер, за його словами, компанія зосередить свої зусилля на метавсесвіті та її сервісах, і впроваджуватиме в них і можливості соцмережі, яка і стала початком всього.
Нагадаємо
Компанія Facebook змінює назву на Metа вже з четверга, 28 жовтня.
У липні компанія Facebook оголосила, що набирає команду з розробки “метасвіту”, яка стане частиною Facebook Reality Labs, що займається проектами віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальностей. Про це писав відповідальний за технології AR та VR віце-президент Facebook Ендрю Босворт на своїй сторінці у соцмережі. За його словами, метавсесвіт (збори цифрових світів) вже існує сьогодні. Її визначальною якістю є ефект присутності — відчуття того, що людина в цифровому просторі знаходиться поряд. Він зазначав, що пристрій для відео-дзвінків Portal та шолом віртуальної реальності Oculus вже сьогодні можуть “телепортувати” користувача до кімнати з іншою людиною, незалежно від фізичної відстані, або до нових віртуальних світів. Але для досягнення повного бачення метавсесвіту необхідно побудувати сполучну тканину між цими просторами, щоб користувач міг зняти обмеження фізики і переміщатися між ними так само легко, як переходити з однієї кімнати свого будинку в іншу, писав Босворт.