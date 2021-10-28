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Компанія Facebook змінить назву на Meta - Цукерберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Компанія Facebook змінює назву на Meta. Вже з четверга. Про це на презентації заявив власник платформи Марк Цукерберг, передає УНН.

Компанія Facebook змінить назву на Meta - Цукерберг

Цитата

"Я з гордістю повідомляю, що починаючи з сьогоднішнього дня наша компанія тепер Meta", - заявив Цукерберг.

Деталі

Під час презентації Цукерберг розповідав, що виношував подібну ідею зі школи. Одна з речей, яку він справді хотів побудувати, - "відчуття матеріалізованого інтернету, в якому люди могли б перебувати в навколишньому середовищі, телепортуватися в різні місця та бути з друзями". Скорочення дистанції, на його думку, створить більше можливостей для людей: можна буде виконувати різні роботи, з'являться нові робочі місця і нові форми розваг.

У жовтні видання The Verge з посиланням на свої джерела писало, що Facebook планує змінити назву компанії, щоб краще відобразити орієнтацію на "метасвіт". Раніше в інтерв'ю цьому виданню Марк Цукерберг говорив, що у разі успішної реалізації проекту в найближчі п'ять років компанія перестане асоціюватись із соціальними мережами і буде пов'язана саме з метавсесвітом.

Доповнення

У липні компанія Facebook оголосила, що набирає команду з розробки "метасвіту", яка стане частиною Facebook Reality Labs, що займається проектами віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальностей. Про це писав відповідальний за технології AR та VR віце-президент Facebook Ендрю Босворт на своїй сторінці у соцмережі. За його словами, метавсесвіт (збори цифрових світів) вже існує сьогодні. Її визначальною якістю є ефект присутності - відчуття того, що людина в цифровому просторі знаходиться поряд. Він зазначав, що пристрій для відео-дзвінків Portal та шолом віртуальної реальності Oculus вже сьогодні можуть "телепортувати" користувача до кімнати з іншою людиною, незалежно від фізичної відстані, або до нових віртуальних світів. Але для досягнення повного бачення метавсесвіту необхідно побудувати сполучну тканину між цими просторами, щоб користувач міг зняти обмеження фізики і переміщатися між ними так само легко, як переходити з однієї кімнати свого будинку в іншу, писав Босворт.

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