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Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг

Киев • УНН

 • 26118 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Компания Facebook меняет название на Meta. Уже с четверга. Об этом на презентации заявил владелец платформы Марк Цукерберг, передает УНН.

Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг

Цитата

"Я с гордостью сообщаю, что начиная с сегодняшнего дня наша компания теперь Meta", – заявил Цукерберг.

Детали

Во время презентации Цукерберг рассказал, что вынашивал подобную идею из школы. Одна из вещей, которую он действительно хотел построить, – "ощущение материализированного интернета, в котором люди могли бы находиться в окружающей среде, телепортироваться в разные места и быть с друзьями". Сокращение дистанции, по его мнению, создаст больше возможностей для людей: можно будет выполнять разные работы, появятся новые рабочие места и новые формы развлечений.

В октябре издание The Verge со ссылкой на свои источники писало, что Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентацию на "метамир". Ранее в интервью этому изданию Марк Цукерберг говорил, что в случае успешной реализации проекта в ближайшие пять лет компания перестанет ассоциироваться с социальными сетями и будет связана именно с метавселенной.

Дополнение

В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке "метамира", которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети. По его словам, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня. Ее определяющим качеством является эффект присутствия – ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом. Он отмечал, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут "телепортировать" пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния или новых виртуальных миров. Но для достижения полного видения метамира необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты своего дома в другую, писал Босворт.

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