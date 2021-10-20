Британский антимонопольный регулятор оштрафовал Facebook на 70 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Управление по конкуренции и рынков Великобритании (CMA) оштрафовало Facebook на 50,5 млн фунтов (70 млн долларов) за сокрытие информации во время сделки с сервисом Giphy. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Дело связано с приобретением Facebook в 2020 году сервиса Giphy для создания анимированных изображений. CMA заявил, что Facebook не предоставил информацию в рамках проверки сделки по покупке Giphy, проигнорировал много предупреждений и совершил серьезное нарушение.
CMA назвал ситуацию первым случаем, когда "компания нарушила соглашение, сознательно отказавшись сообщить всю необходимую информацию".
Представитель Facebook назвал решение оштрафовать компанию несправедливым. Он отмечает, что руководство строго придерживалось правил, одобренных CMA.
Напомним
Недавно Facebook оштрафовали на 14 млн долл. за дискриминацию американцев.
Facebook выплатит Соединенным Штатам штраф в размере 4,75 млн долларов и до 9,5 млн долларов жертвам предполагаемой дискриминации, а также проведет антидискриминационные обучения среди своих сотрудников.
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