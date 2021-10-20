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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Британський антимонопольний регулятор оштрафував Facebook на 70 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Управління з конкуренції й ринків Великої Британії (CMA) оштрафувало Facebook на 50,5 млн фунтів (70 млн доларів) за приховування інформації під час угоди із сервісом Giphy. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Британський антимонопольний регулятор оштрафував Facebook на 70 млн доларів

Деталі

Справа повʼязана з придбанням Facebook 2020 року сервісу Giphy для створення анімованих зображень. CMA заявило, що Facebook не надав інформацію в межах перевірки угоди з купівлі Giphy, проігнорував багато попереджень та скоїв серйозне порушення. 

CMA назвало ситуацію першим випадком, коли "компанія порушила угоду, свідомо відмовившись повідомити всю необхідну інформацію".

Представник Facebook назвав рішення оштрафувати компанію несправедливим. Він зазначає, що керівництво суворо дотримувалося правил, схвалених CMA.

Нагадаємо

Нещодавно Facebook оштрафували на 14 млн дол. за дискримінацію американців. 

Facebook виплатить Сполученим Штатам штраф у розмірі 4,75 млн доларів і до 9,5 млн доларів жертвам передбачуваної дискримінації, а також проведе антидискримінаційні навчання серед своїх співробітників.

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