Facebook планує змінити назву

Деталі

Найближча зміна назви, про яку генеральний директор Марк Цукерберг планує розповісти на щорічній конференції Connect компанії 28 жовтня, але може бути оприлюднена раніше, має на меті сигналізувати про амбіції технологічного гіганта не лише про соціальні медіа та всі негаразди, які пов'язані з цим.

Ребрендинг, ймовірно, позиціонував би блакитний додаток Facebook як один із багатьох продуктів материнської компанії, яка контролює такі групи, як Instagram, WhatsApp, Oculus тощо.

Ребрендинг також може послужити подальшому відокремленню футуристичної роботи, на якій зосереджений Цукерберг, від інтенсивної перевірки, якою зараз займається Facebook, щодо того, як сьогодні працює її соціальна платформа.

Нагадаємо

Facebook повідомив, що планує найняти 10 тисяч осіб в Європейському Союзі для розробки так званого метавсесвіту.

Метавсесвіт - це онлайн-світ, у якому люди можуть грати, працювати і спілкуватися в віртуальному середовищі, часто використовуючи гарнітури VR, пояснює BBC. Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг, як вказано, був одним з провідних авторів концепції.