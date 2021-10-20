Facebook планирует изменить название
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. На следующей неделе Facebook планирует изменить название своей компании, чтобы отразить свою сосредоточенность на построении метавселенной. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Ближайшее изменение названия, о котором генеральный директор Марк Цукерберг планирует рассказать на ежегодной конференции Connect компании 28 октября, но может быть обнародована ранее, имеет целью сигнализировать об амбициях технологического гиганта не только о социальных медиа и все проблемы, связанные с этим.
Ребрендинг, вероятно, позиционировал бы голубой приложение Facebook как один из многих продуктов материнской компании, которая контролирует такие группы, как Instagram, WhatsApp, Oculus тому подобное.
Ребрендинг также может послужить дальнейшему отделению футуристической работы, на которой сосредоточен Цукерберг, от интенсивной проверки, которой сейчас занимается Facebook, о том, как сегодня работает ее социальная платформа.
Напомним
Facebook сообщил , что планирует нанять 10 000 человек в Европейском Союзе для разработки так называемой метавселенной.
Метавселенная - это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, часто используя гарнитуры VR, объясняет BBC. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, как указано, был одним из ведущих авторов концепции.