Facebook найме 10 тисяч працівників у ЄС для роботи над метавсесвітом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Facebook повідомив, що планує найняти 10 тисяч осіб в Європейському Союзі для розробки так званого метавсесвіту, пише УНН.
Цитата:
"Метавсесвіт може допомогти відкрити доступ до нових творчих, соціальних та економічних можливостей. І європейці з самого початку будуть його формувати... Отже, сьогодні ми оголошуємо про план створення 10 000 нових робочих місць для висококваліфікованих (працівників - ред.) в Європейському Союзі протягом наступних п'яти років", - йдеться в повідомленні у блозі Facebook.
Нові робочі місця будуть включати в себе "високоспеціалізованих інженерів".
Додамо
Метавсесвіт - це онлайн-світ, у якому люди можуть грати, працювати і спілкуватися в віртуальному середовищі, часто використовуючи гарнітури VR, пояснює BBC. Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг, як вказано, був одним з провідних авторів концепції.