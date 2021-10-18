Facebook найме 10 тисяч працівників у ЄС для роботи над метавсесвітом

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"Метавсесвіт може допомогти відкрити доступ до нових творчих, соціальних та економічних можливостей. І європейці з самого початку будуть його формувати... Отже, сьогодні ми оголошуємо про план створення 10 000 нових робочих місць для висококваліфікованих (працівників - ред.) в Європейському Союзі протягом наступних п'яти років", - йдеться в повідомленні у блозі Facebook.

Нові робочі місця будуть включати в себе "високоспеціалізованих інженерів".

Додамо

Метавсесвіт - це онлайн-світ, у якому люди можуть грати, працювати і спілкуватися в віртуальному середовищі, часто використовуючи гарнітури VR, пояснює BBC. Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг, як вказано, був одним з провідних авторів концепції.