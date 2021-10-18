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Facebook наймет 10 тысяч работников в ЕС для работы над метавселенной

Facebook наймет 10 тысяч работников в ЕС для работы над метавселенной

Киев  •  УНН

 • 24448 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Facebook сообщил, что планирует нанять 10 000 человек в Европейском Союзе для разработки так называемой метавселенной, пишет УНН.

Цитата:

"Метавселенная может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям. И европейцы с самого начала будут ее формировать... Итак, сегодня мы объявляем о плане создания 10 000 новых рабочих мест для высококвалифицированных (работников - ред.) в Европейском Союзе в течение следующих пяти лет", - говорится в сообщении в блоге Facebook.

Новые рабочие места будут включать в себя "высокоспециализированных инженеров".

Добавим

Метавселенная - это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, часто используя гарнитуры VR, объясняет BBC. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, как указано, был одним из ведущих авторов концепции.

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