Facebook оштрафували на 14 млн дол. за дискримінацію американців

Цитата:

"Facebook не стоїть вище закону і повинен дотримуватися федеральних законів нашої країни про громадянські права, які забороняють дискримінаційну практику прийому на роботу і найму. Компанії не можуть виділити певні посади для власників тимчасових віз через їх громадянство або імміграційний статус", - сказала помічник генерального прокурора Крістен Кларк з відділу цивільних прав Міністерства юстиції США.

Деталі

Відповідно до угоди, Facebook виплатить Сполученим Штатам штраф обсягом 4,75 мільйона доларів і до 9,5 мільйона доларівжертвам передбачуваної дискримінації Facebook, які мають на це право, і проведе навчання серед своїх співробітників щодо антидискримінаційних вимог закону про імміграцію та громадянство (INA).

Окрім того, Facebook буде необхідно проводити ширшу рекламу і набір кадрів, приймати електронні резюме або заявки від всіх працівників з США, які їх подають.

Доповнення

У грудні 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти Facebook. Згідно з позовом, процес прийому на роботу в Facebook на деякі посади навмисно дискримінував американських працівників через їх громадянство або імміграційний статус у порушення антидискримінаційного положення закону про імміграцію та громадянство (INA).