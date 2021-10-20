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Facebook оштрафовали на 14 млн долл. за дискриминацию американцев

Киев • УНН

 • 19255 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Интернет-гигант Facebook выплатит в США более 14 миллионов долларов из-за обвинений в дискриминационной практики найма сотрудников. О договоренности с концерном сообщили накануне в Министерстве юстиции США, пишет УНН.

Facebook оштрафовали на 14 млн долл. за дискриминацию американцев

Цитата:

"Facebook не стоит выше закона и должен соблюдать федеральные законы нашей страны о гражданских правах, которые запрещают дискриминационную практику приема на работу и найма. Компании не могут выделить определенные должности для владельцев временных виз из-за их гражданства или иммиграционного статуса", - сказала помощник генерального прокурора Кристен Кларк из отдела гражданских прав Министерства юстиции США.

Детали

Согласно соглашению, Facebook выплатит Соединенным Штатам штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона долларов имеющим на это право жертвам предполагаемой дискриминации Facebook и обучит своих сотрудников антидискриминационным требованиям закона об иммиграции и гражданстве (INA).

Кроме того, Facebook будет необходимо проводить более широкую рекламу и набор кадров, принимать электронные резюме или заявки от всех работников из США, которые их подают.

Дополнение

В декабре 2020 года Министерство юстиции США подало иск против Facebook. Согласно иску, процесс приема на работу в Facebook на некоторые должности преднамеренно дискриминировал американских работников из-за их гражданства или иммиграционного статуса в нарушение антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве (INA).

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