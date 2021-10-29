Цукерберг объяснил, претерпевают ли изменения соцсети от Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На мероприятии Facebook Connect американская корпорация официально изменила свое название. Глава соцсети Марк Цукерберг впервые публично выступил, объяснив, заденет ли смена названия другие соцсети от Facebook, пишет УНН.
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“Наш бренд так связан с Facebook, соцсетью, но мы уже не только она. Пора выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta” — сказал Цукерберг.
Подробности
Цукерберг объяснил, как будут именоваться услуги компании. Никакие названия не изменяться: соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и фотосервис Instagram останутся прежними. Однако теперь, по его словам, компания сосредоточит свои усилия на метавселенной и ее сервисах, и будет внедрять в них возможности соцсети, которая и стала началом всего.
Напомним
Компания Facebook меняет название на Metа уже с четверга, 28 октября.
В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке “метасвита”, которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети. По его словам, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня. Ее определяющим качеством является эффект присутствия — ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом. Он отмечал, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут “телепортировать” пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния или новых виртуальных миров. Но для достижения полного видения метамира необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты своего дома в другую, писал Босворт.