Цукерберг объяснил, претерпевают ли изменения соцсети от Facebook

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“Наш бренд так связан с Facebook, соцсетью, но мы уже не только она. Пора выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta” — сказал Цукерберг.

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Цукерберг объяснил, как будут именоваться услуги компании. Никакие названия не изменяться: соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и фотосервис Instagram останутся прежними. Однако теперь, по его словам, компания сосредоточит свои усилия на метавселенной и ее сервисах, и будет внедрять в них возможности соцсети, которая и стала началом всего.

Напомним

Компания Facebook меняет название на Metа уже с четверга, 28 октября.

В июле компания Facebook объявила, что набирает команду по разработке “метасвита”, которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей. Об этом писал ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт на своей странице в соцсети. По его словам, метавселенная (собрание цифровых миров) уже существует сегодня. Ее определяющим качеством является эффект присутствия — ощущение того, что человек в цифровом пространстве находится рядом. Он отмечал, что устройство для видео-звонков Portal и шлем виртуальной реальности Oculus уже сегодня могут “телепортировать” пользователя в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния или новых виртуальных миров. Но для достижения полного видения метамира необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы пользователь мог снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты своего дома в другую, писал Босворт.