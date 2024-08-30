Пользователи Gmail на Android теперь могут напрямую общаться с Gemini напрямую

Google объявил о появлении Gemini в Gmail для Android. Искусственный интеллект будет интегрирован в почтовый клиент, передает УНН, со ссылкой на The Verge.

Чат-бот Gemini AI компании Google появится на мобильных устройствах. Компания заявляет, что функция Gmail Q&A начинает работать на Android и что она «вскоре» появится и на iOS.

Справка

Реализация Gemini, известная как Gmail Q&A, позволяет задавать вопросы о чем-либо в электронном письме. Пользователь может попросить показать непрочитанные письма за сегодня или за определенную дату, получить доступ к определенной информации. Искусственный интеллект также сможет подводить итоги писем по теме.

Сегодня мы рады сообщить, что функция «Вопрос-ответ» в Gmail теперь доступна на устройствах Android, а вскоре появится и на iOS. Вы можете попросить Gemini искать в вашем почтовом ящике такие вещи, как «Какой номер заказа на закупку моего агентства», «Сколько компания потратила на последнее маркетинговое мероприятие» или «Ознакомиться с электронными письмами о квартальном планировании - говорится в блоге Google.

Напомним,

OpenAI, фирма, которая создала ChatGPT и произвела революцию в генеративном искусственном интеллекте, ведет переговоры с инвесторами о привлечении миллиарда долларовв.

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