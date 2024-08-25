В россии изъяли более 100 млн долл. у подразделения американской компании Google для финансирования поддержки войны против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Документы США показали, что судебные приставы забрали средства с российских банковских счетов технологического гиганта в 2022 году, что привело его подразделение в стране к банкротству.

Сообщается, что согласно документам, управляющие банкротством подразделения Google передали средства российским телеканалам, в том числе государственному RT и пропагандистской службе "Царьград", которая обязалась использовать средства на поддержку войны кремля в Украине.

Российская компания Google объявила о банкротстве в 2022 году, заявив, что кремль арестовал средства, но непонятно, сколько было изъято.

Документы показывают, что судебные приставы присвоили банковский счет компании после того, как московский суд постановил, что она должна возместить убытки Царьград ТВ, православному пропагандистскому каналу, принадлежащему олигарху константину малофееву.

На прошлой неделе Google подала иски против RT, Tsargrad TV и третьего вещателя, NFPT, в суды США и Англии.

Российские суды постановили, что Google должен выплатить трем телеканалам огромные суммы компенсации за удаление их с YouTube и удаление учетных записей Google.

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Google добивается решения, чтобы заблокировать вещателям возможность преследовать свои активы в иностранных юрисдикциях, таких как Южная Африка, Турция и Сербия.

В судебных документах Google сообщал: "Судебные приставы арестовали активы Google Russia на сумму более 100 миллионов долларов, хотя сумма, которая якобы подлежала уплате по решению суда, в то время составляла менее 12,5 миллионов долларов (один миллиард рублей). "Царьград получил один миллиард рублей от этой суммы, которую, как он заявил, использует на поддержку войны россии в Украине".

Судебные документы свидетельствуют, что московская юридическая фирма Art de Lex, которая представляет интересы управляющего банкротством, при выплате средств установила приоритетность выплаты российским вещателям перед сотрудниками и другими кредиторами.

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Владельца "Царьграда" малофеева называют "православным олигархом". Он попал под санкции США за поддержку вторжения россии в Украину в 2014 году. Компания подала в суд на Google в Турции, требуя от компании дополнительных средств.

Согласно турецким документам, российские суды определили, что Google должен Царьграду 32,8 млрд рублей (273 млн фунтов стерлингов). Однако, поскольку ежедневные штрафы компании удваиваются каждые 24 часа, эта сумма может превысить всю рыночную стоимость Google.

Подавая иски на прошлой неделе, Google заявил, что российские суды "наложили беспрецедентные штрафы и произвольные юридические санкции против Google в попытке ограничить доступ к информации о наших сервисах и в качестве наказания за соблюдение нами международных санкций против российских лиц и организаций".