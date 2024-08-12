Google окончательно отключил российских пользователей от монетизации - СМИ

Сервис контекстной рекламы Google AdSense решил полностью свернуть деятельность в рунете и отключить учетные записи пользователей из России, о чем Google сообщил в email-рассылке, разосланной российским издателям, сообщает профильное издание 3Dnews, пишет УНН.

Детали

"Мы деактивируем все учетные записи AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это означает, что получать прибыль от монетизации через такие аккаунты будет невозможно. Заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты", - говорится в сообщении команды Google Payments.

"Таким образом, владельцы веб-сайтов и видеоблогеры из России, работающие на площадке YouTube, полностью потеряют доступ к Google AdSense и услугам, предоставляемым рекламной сетью", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ранее сервис Google AdSense уже вводил ограничения в отношении российской пользовательской аудитории. Начиная с марта 2022 года, в рекламной сети Google отключен показ объявлений на территории РФ и введен запрет на создание новых учетных записей россиянами. "Теперь компания решила разорвать все деловые связи с издателями из России", - отмечает издание.

Дополнение

В начале августа этого года российские власти начали замедлять работу YouTube. Председатель комитета госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн объяснил это тем, что видеохостинг "безнаказанно" нарушает российское законодательство.

При этом в госдуме рф анонсировали скорую блокировку всех сервисов Google в россии. Также, по словам российского депутата Алексея Диденко, будет заблокирована операционная система Android.