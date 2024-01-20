Как Google подыгрывает российской пропаганде на ВОТ: исследование

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
  •  119628 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
  •  135377 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
  •  126444 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
  •  126791 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  135458 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  152532 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  163369 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  157972 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  155719 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161480 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Как Google подыгрывает российской пропаганде на ВОТ: исследование

Поисковый алгоритм Google может способствовать продвижению российской пропаганды на оккупированных территориях Украины, говорится в исследовании Центра Национального сопротивления.

Война •   •  26871 просмотра
Как Google подыгрывает российской пропаганде на ВОТ: исследование

20 января: День распространения знаний о пингвинах, День видеокамеры

Сегодня, 20 января, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня распространения знаний о пингвинах. Пингвины населяют Антарктику, а также встречаются в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке и Африке.

УНН Lite •   •  23469 просмотра
20 января: День распространения знаний о пингвинах, День видеокамеры

Дженна Ортега обещает экшн и сцены ужасов во втором сезоне "Венздей"

Актриса Дженна Ортега намекает на то, что в предстоящем втором сезоне сериала "Вэнддей" от Netflix будет больше элементов ужасов. Производство должно начаться в апреле, а релиз ожидается во второй половине 2024 года.

Культура •   •  23089 просмотра
Дженна Ортега обещает экшн и сцены ужасов во втором сезоне "Венздей"

Правительство Греции исключило возможность референдума по однополым бракам

Правительство Греции решило не проводить референдум по однополым бракам и усыновлению, несмотря на оппозицию со стороны Православной Церкви. Это решение подтверждает предыдущие политические обязательства.

Новости Мира •   •  24460 просмотра
Правительство Греции исключило возможность референдума по однополым бракам

В Германии предупреждают, что через пять-восемь лет россия может напасть на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает, что Россия может попытаться напасть на страны НАТО меньше, чем через десять лет. Он призывает членов Альянса готовиться в военном, социальном и гражданском плане.

Новости Мира •   •  24386 просмотра
В Германии предупреждают, что через пять-восемь лет россия может напасть на НАТО

В Нидерландах изъяли тайник кетамина стоимостью 55 миллионов евро

Голландская полиция изъяла две тонны кетамина стоимостью почти 55 миллионов евро в одном из домов в Мюдерберге, к востоку от Амстердама.

Новости Мира •   •  24717 просмотра
В Нидерландах изъяли тайник кетамина стоимостью 55 миллионов евро

"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

Instagram ввел новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.

Технологии •   •  28343 просмотра
"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать

США готовятся провести первую в истории казнь газом азота

В США готовятся к первой казни через удушение газом азота, назначенной на 25 января в штате Алабама, к которой должен быть приведен заключенный Кеннет Смит. Правозащитники выступили против этого метода, ссылаясь на нарушение международных договоров против пыток.

Здоровье •   •  25918 просмотра
США готовятся провести первую в истории казнь газом азота

Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT

Лауреат литературной премии Акутагавы Рие Кудан признала, что часть ее романа, который победил в литературном конкурсе, написал ChatGPT.

Культура •   •  24537 просмотра
Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT

В Google появились новые способы поиска на основе ИИ

Компания Google представила два новых инструмента поиска, созданные с помощью искусственного интеллекта, для улучшения поисковой функциональности.

Технологии •   •  28723 просмотра
В Google появились новые способы поиска на основе ИИ