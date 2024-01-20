Как Google подыгрывает российской пропаганде на ВОТ: исследование
Поисковый алгоритм Google может способствовать продвижению российской пропаганды на оккупированных территориях Украины, говорится в исследовании Центра Национального сопротивления.
20 января: День распространения знаний о пингвинах, День видеокамеры
Сегодня, 20 января, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня распространения знаний о пингвинах. Пингвины населяют Антарктику, а также встречаются в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке и Африке.
Дженна Ортега обещает экшн и сцены ужасов во втором сезоне "Венздей"
Актриса Дженна Ортега намекает на то, что в предстоящем втором сезоне сериала "Вэнддей" от Netflix будет больше элементов ужасов. Производство должно начаться в апреле, а релиз ожидается во второй половине 2024 года.
Правительство Греции исключило возможность референдума по однополым бракам
Правительство Греции решило не проводить референдум по однополым бракам и усыновлению, несмотря на оппозицию со стороны Православной Церкви. Это решение подтверждает предыдущие политические обязательства.
В Германии предупреждают, что через пять-восемь лет россия может напасть на НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает, что Россия может попытаться напасть на страны НАТО меньше, чем через десять лет. Он призывает членов Альянса готовиться в военном, социальном и гражданском плане.
В Нидерландах изъяли тайник кетамина стоимостью 55 миллионов евро
Голландская полиция изъяла две тонны кетамина стоимостью почти 55 миллионов евро в одном из домов в Мюдерберге, к востоку от Амстердама.
"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать
Instagram ввел новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.
США готовятся провести первую в истории казнь газом азота
В США готовятся к первой казни через удушение газом азота, назначенной на 25 января в штате Алабама, к которой должен быть приведен заключенный Кеннет Смит. Правозащитники выступили против этого метода, ссылаясь на нарушение международных договоров против пыток.
Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT
Лауреат литературной премии Акутагавы Рие Кудан признала, что часть ее романа, который победил в литературном конкурсе, написал ChatGPT.
В Google появились новые способы поиска на основе ИИ
Компания Google представила два новых инструмента поиска, созданные с помощью искусственного интеллекта, для улучшения поисковой функциональности.