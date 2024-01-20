Как Google подыгрывает российской пропаганде на ВОТ: исследование

При поиске информации в Google на русском языке в Украине преобладают украинские медиаресурсы, а во временно оккупированном Крыму логика и выдача поисковых результатов практически аналогична с московской локацией, сообщает Центр национального сопротивления, который провел исследование по распространению российской лжи в Google, информирует УНН.

Детали

Как отмечает ЦНС, читателям новостей, которые находятся в Крыму, алгоритм Google предлагает просмотреть пропагандистские СМИ.

По поиску на русском языке в Google на ВОТ, то выдача для пользователей, в частности, на Херсонщине уже другая, чем в Крыму и рф.

В первой десятке уже представлены украинские новостные сайты. Однако чуть ниже в поисковой выдаче предлагается группа кремлевских пропагандистских сайтов.

Как свидетельствуют данные Планировщика ключевых слов Google, в оккупированных городах юга и востока Украины (Бердянск, Мелитополь) поиск новостей довольно популярен. При этом многие пользователи осуществляют поиски именно на украинском языке - "новости".

Лучший способ избежать пропаганды рф - не использовать русский в браузере и поиске, указали в ЦНС.

Однако российские государственные пропагандистские помойки гораздо выше индексируются Google на ВОТ, чем на свободных территориях. То есть алгоритмы поисковика, либо признают ВОТ рф, либо Google сознательно распространяет враждебную пропаганду на оккупированной территории - отметили в Центре Нацсопротивления.

Поэтому в ЦНС призвали украинцев на ВОТ вводить запросы исключительно на украинском, чтобы уменьшить риски на попадание опасных ресурсов.

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