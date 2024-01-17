Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров
Google предоставит 5 000 ключей безопасности украинскому правительству, что будет способствовать повышению уровня кибербезопасности и безопасности в Интернете. Ключи заменят традиционные пароли на физическую верификацию, что повысит безопасность учетных записей.
российские военные обстреляли 7 громад Сумской области
По сообщениям, российские военные обстреляли семь населенных пунктов в Сумской области 17 раз за один день, зафиксировав в общей сложности 101 взрыв. Атаки осуществлялись различными методами, включая минометные обстрелы, удары беспилотников и ствольную артиллерию.
Франция передаст Украине еще 40 крылатых ракет SCALP - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах поставить Украине 40 ракет SCALP и "сотни бомб", причем поставки начнутся немедленно. Это обещание является частью постоянной поддержки, которую Франция оказывает Киеву, включая военную подготовку.
Ермак в Давосе встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Они обсудили активизацию двусторонних отношений и гуманитарные вопросы.
Воздушные силы сообщили о двух группах вражеских БпЛА в нескольких областях
Военно-воздушные силы сообщили, что обнаружены две группы вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые движутся в разных регионах. Сообщается, что БПЛА движутся в направлении Днепропетровской и Херсонской областей из Сумской области, а из Херсонской области - в северо-западном направлении.
Зеленский встретился в Давосе с президентом Польши Дудой
Президент Украины Зеленский встретился с президентом Польши Дудой в Давосе, чтобы обсудить европейскую интеграцию Украины и скоординировать позиции накануне саммита НАТО в Вашингтоне. Дуда заверил в поддержке Украины и предстоящих переговорах с премьер-министром Туском.
Умеров рассказал главе Пентагона, как ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем
Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал Министра обороны США Ллойда Остина об успешном сбитии украинскими военными российского самолета А-50 над Азовским морем. Они также обсудили обновление фортификационных сооружений и средств противовоздушной обороны.
Количество раненых в Харькове увеличилось до 16, две женщины в тяжелом состоянии
Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков 16 января возросло до 16, две женщины находятся в критическом состоянии. Потенциально под завалами может быть больше жертв.
Премьер Словакии заявил, что не допустит ограничения права Венгрии в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал поддержать Венгрию в отстаивании ее права голоса в Европейском Союзе. Фицо назвал предложения по ограничению прав Венгрии атакой на суверенитет и интересы страны.
Количество раненых в результате удара по Харькову увеличилось до 11
Количество пострадавших от удара российской армии по Харькову возросло до 11 человек, причем больше всего пострадала жилая инфраструктура в центре города. Аварийные службы все еще осматривают места повреждений.