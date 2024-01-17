Google предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности - Федоров

Google в этом году будет продолжать поддерживать кибербезопасность правительства Украины и усилия по укреплению онлайн-безопасности в Украине и, в частности, предоставит правительству Украины 5 тысяч ключей безопасности. Об этом шла речь на встрече команды Минцифры с руководством Google во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

С Google усиливаем кибербезопасность государственных органов - договорились о 5 тысячах цифровых ключей безопасности для защиты критически важной информации. Также протестировал технологию для 3D-видеосвязи от Google Project Starline. Представьте рабочий колл в макросъемке, где вы видите коллегу до мелочей - эмоции, мимику и даже как шевелятся волосы. сообщил Федоров

Дополнение

Ключи безопасности от Google - это инновационное решение, которое позволит значительно усилить безопасность учетных записей, защитить критические операции и гарантировать безопасность граждан в цифровом пространстве. Устройства заменяют традиционные пароли физической проверкой. Такой инструмент не позволит другим пользователям получить доступ к информации, кроме владельца учетной записи.

Кроме этого, Google также планирует проводить обучение и тренинги, чтобы украинские чиновники научились пользоваться этими устройствами и эффективно использовать весь функционал. Также Google и украинское правительство будут работать над совместными семинарами по кибербезопасности, чтобы обмениваться передовым опытом и разрабатывать новые стратегии для защиты данных.

Google Chrome автоматически будет проверять безопасность паролей в фоновом режиме