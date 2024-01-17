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Google надасть уряду України 5 тисяч ключів безпеки – Федоров

Google надасть уряду України 5 тисяч ключів безпеки – Федоров

Київ • УНН

 • 43330 перегляди

Google надасть 5 000 ключів безпеки українському уряду, що сприятиме підвищенню рівня кібербезпеки та безпеки в Інтернеті. Ключі замінять традиційні паролі на фізичну верифікацію, що підвищить безпеку облікових записів.

Google цьогоріч продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України й зусилля щодо зміцнення онлайн-безпеки в Україні та, зокрема, надасть уряду України 5 тисяч ключів безпеки. Про це йшлося на зустрічі команди Мінцифри з керівництвом Google під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомив голова мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

З Google посилюємо кібербезпеку державних органів — домовились про 5 тисяч цифрових ключів безпеки для захисту критично важливої інформації. Також протестував технологію для 3D-відеозвʼязку від Google Project Starline. Уявіть робочий колл у макрозйомці, де ви бачите колегу до дрібниць — емоції, міміку й навіть як ворушиться волосся.

повідомив Федоров

Доповнення

Ключі безпеки від Google — це інноваційне рішення, яке дасть змогу значно посилити безпеку облікових записів, захистити критичні операції та гарантувати безпеку громадян у цифровому просторі. Пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою. Такий інструмент не дасть змоги іншим користувачам отримати доступ до інформації, окрім власника облікового запису.

Окрім цього, Google також планує проводити навчання та тренінги, щоб українські урядовці навчилися користуватися цими пристроями й ефективно використовувати весь функціонал. Також Google та український Уряд працюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом і розробляти нові стратегії для захисту даних.

Google Chrome автоматично перевірятиме безпеку паролів у фоновому режимі22.12.23, 13:17 • 34534 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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