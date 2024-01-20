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Як Google підігрує російській пропаганді на ТОТ: дослідження

Як Google підігрує російській пропаганді на ТОТ: дослідження

Київ • УНН

 • 101839 перегляди

Пошуковий алгоритм Google може сприяти просуванню російської пропаганди на окупованих територіях України, йдеться у дослідженні Центру Національного спротиву.

Під час пошуку інформації в Google російською мовою в Україні переважають українські медіаресурси, а в тимчасово окупованому Криму логіка та видача пошукових результатів практично аналогічна з московською локацією, повідомляє Центр національного спротиву, який провів дослідження щодо поширення російської брехні в Google, інформує УНН

Деталі

Як зазначає ЦНС, читачам новин, які знаходяться в Криму, алгоритм Google пропонує переглянути пропагандистські ЗМІ. 

Щодо пошуку російською мовою в Google на ТОТ,  то видача для користувачів, зокрема, на Херсонщині вже інша, ніж у Криму та рф.

У першій десятці вже представлені українські новинні сайти.. Однак трохи нижче у пошуковій видачі пропонується група кремлівських пропагандистських сайтів. 

Як свідчать дані Планувальника ключових слів Google, в окупованих містах півдня та сходу України (Бердянськ, Мелітополь) пошук новин є доволі популярним. При цьому чимало користувачів здійснюють пошуки саме українською мовою – "новини".  

Найкращий спосіб уникнути пропаганди рф – не використовувати російську в браузері та пошуку, вказали в ЦНС. 

Проте російські державні пропагандистські помийки набагато вище індексуються Google на ТОТ, ніж на вільних територіях. Тобто алгоритми пошуковика, або визнають ТОТ рф, або Google свідомо поширює ворожу пропаганду на окупованій території

- наголосили в Центрі Нацспротиву.

Тому в ЦНС закликали українців на ТОТ вводити запити виключно українською, аби зменшити ризики на потрапляння небезпечних ресурсів.

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Тетяна Краєвська

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